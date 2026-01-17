Двалишвили отказался от поединка против Царукяна: «Я разбил нос на тренировке»

Двалишвили и Царукян могли сойтись в схватке на турнире Hype BJJ в Ереване (Армения) 30 декабря.
«Мне сказали, что соперник Армана снялся… А оставалось всего несколько дней до турнира. Меня спросили, могу ли я провести схватку с Арманом в Армении. Я принял это как вызов и сказал: “Нет шансов, чтобы он побил меня”.
Я посмотрел на правила, а там было: «Только победа приемом». Я подумал: «Как он собирается провести мне прием? Без шансов».
Потом на следующий день я пришел на тренировку и снова разбил нос. Поэтому я не принял бой. В противном случае это был бы гангстерский ход — принять схватку за три дня до события", — заявил Двалишвили в интервью MMA Pros Pick.
На турнире Hype BJJ в Ереване Арман Царукян свел вничью схватку с российским бойцом UFC Шарабутдином Магомедовым (Шара Буллет).