Двалишвили отказался от поединка против Царукяна: «Я разбил нос на тренировке»

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал, что мог провести поединок по грепплингу против россиянина Армана Царукяна.

Источник: Getty Images

Двалишвили и Царукян могли сойтись в схватке на турнире Hype BJJ в Ереване (Армения) 30 декабря.

«Мне сказали, что соперник Армана снялся… А оставалось всего несколько дней до турнира. Меня спросили, могу ли я провести схватку с Арманом в Армении. Я принял это как вызов и сказал: “Нет шансов, чтобы он побил меня”.

Я посмотрел на правила, а там было: «Только победа приемом». Я подумал: «Как он собирается провести мне прием? Без шансов».

Потом на следующий день я пришел на тренировку и снова разбил нос. Поэтому я не принял бой. В противном случае это был бы гангстерский ход — принять схватку за три дня до события", — заявил Двалишвили в интервью MMA Pros Pick.

На турнире Hype BJJ в Ереване Арман Царукян свел вничью схватку с российским бойцом UFC Шарабутдином Магомедовым (Шара Буллет).

