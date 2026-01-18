Ричмонд
Усман Нурмагомедов раскрыл план на титульный бой PFL: «Дэвис не сможет сбежать»

Непобежденный российский боец Усман Нурмагомедов рассказал о плане на титульный поединок PFL в легком весе против британца Альфи Дэвиса.

Источник: Sport24

Нурмагомедов и Дэвис сразятся за чемпионский пояс на турнире PFL в Дубае (ОАЭ) 7 февраля.

«У Дэвиса есть только ударка. Ну окей. Я собираюсь повалить его на землю, конечно же. Если я повалю его, что он будет делать? Какой у него план? Шаблий повалил его на землю, и Дэвис не поднялся. Многие парни валили его на землю, а Альфи просто хватает их и ждет окончания раунда. А потом начинает показывать тхэквондо и бегать по клетке. Но он не понимает, что в Дубае маленькая клетка. Он не сможет сбежать», — заявил Усман в интервью MMA Junkie.

Усман Нурмагомедов провел 20 боев в ММА и одержал 20 побед. На счету Альфи Дэвиса 17 выигрышей в 23 поединках.

