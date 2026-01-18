Туменов назвал самого опасного соперника для Махачева: «Большинство фанатов будут рады этому бою»

«Считаю, что наиболее хорошим и опасным оппонентом для Ислама может стать Рахмонов. Он самый опасный из всех. Камару Усман уже в возрасте, не знаю, какая у него сейчас форма. Если захотят, Рахмонову спокойно сразу дадут этот бой. Но я слышал информацию, что ему еще предстоит провести один поединок. После тяжелой травмы и простоя, наверное, это правильно. Шавкат еще молодой, может идти не спеша к поясу. Если свести его с Махачевым сейчас, кто-то скажет, что он не заслужил, но большинство фанатов будут рады», — заявил Туменов в интервью Mma.metaratings.ru.