Туменов назвал самого опасного соперника для Махачева: «Большинство фанатов будут рады этому бою»

Российский боец, бывший чемпион АСА Альберт Туменов назвал имя самого опасного соперника для обладателя пояса UFC в полусреднем весе, россиянина Ислама Махачева.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Соцсети

«Считаю, что наиболее хорошим и опасным оппонентом для Ислама может стать Рахмонов. Он самый опасный из всех. Камару Усман уже в возрасте, не знаю, какая у него сейчас форма. Если захотят, Рахмонову спокойно сразу дадут этот бой. Но я слышал информацию, что ему еще предстоит провести один поединок. После тяжелой травмы и простоя, наверное, это правильно. Шавкат еще молодой, может идти не спеша к поясу. Если свести его с Махачевым сейчас, кто-то скажет, что он не заслужил, но большинство фанатов будут рады», — заявил Туменов в интервью Mma.metaratings.ru.

Ислам Махачев провел 29 боев в ММА и одержал 28 побед. На счету казахстанца Шавката Рахмонова 19 выигрышей в 19 поединках.

