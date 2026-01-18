Перейра намекнул на бой с Джонсом

Узнать больше по теме

Биография Алекса Перейры: карьера и личная жизнь бойца UFC

В мир смешанных единоборств попадают очень разные спортсмены. И у многих именно карьера в ММА — венец спортивной истории. Но Алекс Перейра сделал себе крутое имя ещё в кикбоксинге. А переход в «бои без правил» только укрепил его статус топового бойца. В биографию спортсмена уместились бедность, проблемы с алкоголем и итоговый тотальный успех. Обо всём этом — в нашем материале.