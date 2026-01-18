Хабиб хочет бой Яна и Умара: «У них обоюдная неприязнь. Этот поединок имеет большой смысл»

"Петр и Умар не с одной команды, у них есть обоюдная неприязнь. Они не стесняются в своих высказываниях друг о друге, они друг другу не нравятся и держатся в топе дивизионе.
Умар в топе. Петр — чемпион. Этот бой имеет большой смысл. Я надеюсь, что они подерутся и выяснят, кто лучше! Дело не только в UFC, фанаты заслуживают этот бой", — сказал Хабиб.
Напомним, Умар подерется с Дейвисоном Фигейредо в прелимах UFC 324. Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге дивизиона.
Петр Ян — действующий чемпион легчайшего веса.
