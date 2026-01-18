Ричмонд
Хабиб хочет бой Яна и Умара: «У них обоюдная неприязнь. Этот поединок имеет большой смысл»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов хочет увидеть поединок Петра Яна и Умара Нурмагомедова.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

"Петр и Умар не с одной команды, у них есть обоюдная неприязнь. Они не стесняются в своих высказываниях друг о друге, они друг другу не нравятся и держатся в топе дивизионе.

Умар в топе. Петр — чемпион. Этот бой имеет большой смысл. Я надеюсь, что они подерутся и выяснят, кто лучше! Дело не только в UFC, фанаты заслуживают этот бой", — сказал Хабиб.

Напомним, Умар подерется с Дейвисоном Фигейредо в прелимах UFC 324. Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге дивизиона.

Петр Ян — действующий чемпион легчайшего веса.

Хабиб Нурмагомедов: «В январе фанаты убедятся, что Умар — вершина легчайшего веса в мире».

Хабиб — об Умаре: «Его путь набирает очень интересный оборот. Победа над Фигейредо откроет двери в элиту».

