Хабиб Нурмагомедов: «У Умара и Петра Яна есть неприязнь друг к другу. Надеюсь, они подерутся и выяснят, кто лучше»

«Фанаты заслуживают этот бой. Петр и Умар — не из одной команды, как мы видим, у них есть некая неприязнь друг к другу. Они не скрываются в своих высказываниях друг о друге, они друг другу не нравятся, и они в топе этого дивизиона. Умар в топе, Петр сейчас — чемпион. Я думаю, что этот бой имеет большой смысл. Надеюсь, они подерутся и выяснят, кто лучше», — сказал Хабиб в интервью каналу UDAR.