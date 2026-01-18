Хабиб Нурмагомедов: «У Умара и Петра Яна есть неприязнь друг к другу. Надеюсь, они подерутся и выяснят, кто лучше»

«Фанаты заслуживают этот бой. Петр и Умар — не из одной команды, как мы видим, у них есть некая неприязнь друг к другу. Они не скрываются в своих высказываниях друг о друге, они друг другу не нравятся, и они в топе этого дивизиона. Умар в топе, Петр сейчас — чемпион. Я думаю, что этот бой имеет большой смысл. Надеюсь, они подерутся и выяснят, кто лучше», — сказал Хабиб в интервью каналу UDAR.
В декабре 2025 года Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили и вернул себе чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.
Умар Нурмагомедов занимает второе место в этой весовой категории, в ночь с 24 на 25 января он проведет поединок против бразильца Дейвисона Фигерейдо на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).