Хабиб Нурмагомедов: «У Умара и Петра Яна есть неприязнь друг к другу. Надеюсь, они подерутся и выяснят, кто лучше»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов надеется, что его троюродный брат Умар Нурмагомедов в будущем проведет бой против другого россиянина, чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

«Фанаты заслуживают этот бой. Петр и Умар — не из одной команды, как мы видим, у них есть некая неприязнь друг к другу. Они не скрываются в своих высказываниях друг о друге, они друг другу не нравятся, и они в топе этого дивизиона. Умар в топе, Петр сейчас — чемпион. Я думаю, что этот бой имеет большой смысл. Надеюсь, они подерутся и выяснят, кто лучше», — сказал Хабиб в интервью каналу UDAR.

В декабре 2025 года Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили и вернул себе чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

Умар Нурмагомедов занимает второе место в этой весовой категории, в ночь с 24 на 25 января он проведет поединок против бразильца Дейвисона Фигерейдо на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Узнать больше по теме
Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.
Читать дальше