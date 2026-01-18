Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чимаев лично опроверг слухи о своей гибели в ДТП

Чимаев заявил, что жив и находится в Абу-Даби.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

ГРОЗНЫЙ, 18 янв — РИА Новости. Представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев на своей странице Instagram* опроверг слухи о своей гибели и заявил, что жив и находится в Абу-Даби.

Ранее в социальных сетях стали распространятся утверждения о том, что Чимаев якобы погиб в результате крупной аварии в Грозном. В субботу гибель спортсмена в ДТП опроверг РИА Новости президент бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев.

Теперь же Чимаев опубликовал видео, записанное за рулем автомобиля.

«Мы живы, не умирали, может кто-то и хотел нашей смерти… В Абу-Даби, погода неплохая… Не хороните меня», — сказал Чимаев.

Боец выступает за бойцовский клуб «Ахмат» с 2023 года.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Узнать больше по теме
Биография Хамзата Чимаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Хамзат Чимаев — один из самых ярких бойцов UFC современности. Его резкие высказывания, а также готовность драться с кем угодно сделали свое дело. Бойца знают и уважают все любители единоборств. И это при отсутствии титула! Ниже мы расскажем вам все, что известно из биографии шведа российского происхождения.
Читать дальше