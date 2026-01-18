Чимаев лично опроверг слухи о своей гибели в ДТП

ГРОЗНЫЙ, 18 янв — РИА Новости. Представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев на своей странице Instagram* опроверг слухи о своей гибели и заявил, что жив и находится в Абу-Даби.
Ранее в социальных сетях стали распространятся утверждения о том, что Чимаев якобы погиб в результате крупной аварии в Грозном. В субботу гибель спортсмена в ДТП опроверг РИА Новости президент бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев.
Теперь же Чимаев опубликовал видео, записанное за рулем автомобиля.
«Мы живы, не умирали, может кто-то и хотел нашей смерти… В Абу-Даби, погода неплохая… Не хороните меня», — сказал Чимаев.
Боец выступает за бойцовский клуб «Ахмат» с 2023 года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.