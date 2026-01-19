Двалишвили заявил, что третий бой с Яном не позволят провести в Белом доме

«В UFC мне сказали, что я следующий в очереди за поясом, что между мной и Яном будет трилогия. Еще мне сказали, что бой не случится в Белом доме на дне рождения Трампа в июне, потому что он россиянин, а такое невозможно», — заявил Двалишвили в интервью, отрывок которого опубликован на странице MMA Pros Pick в соцсети X.