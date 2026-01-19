Ричмонд
Видео: русская звезда UFC окунулся в ледяной купели на Крещение

Топовый российский боец UFC Сергей Павлович традиционным способом отметил праздник Крещения Господня.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

На видео в соцсетях Павлович показал, как трижды окунулся в ледяной купели, перекрестившись.

Сергей Павлович провел 23 боя в ММА и одержал 20 побед. Его следующий поединок под эгидой UFC еще не назначен.

