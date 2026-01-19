Ричмонд
Пэдди Пимблетт: «Махачев котируется выше Хабиба, когда речь идет о лучшем бойце в истории. Потому что у него есть два пояса»

Пэдди Пимблетт считает, что Ислам Махачев достойнее звания лучшего бойца в истории, чем Хабиб Нурмагомедов.

Календарь боев MMA и все о бойцах

«Два пояса? Это всегда было моей мечтой. Хочу, чтобы обо мне говорили как об одном из великих бойцов. Но этого не может быть, если у вас нет двух поясов, как у Махачева. Сейчас он котируется выше Хабиба, когда речь идет о лучшем бойце в истории», — сказал Пимблетт.

Напомним, Махачев — действующий чемпион полусреднего веса. Ранее Ислам владел титулом легкого дивизиона.

Хабиб был чемпионом UFC в легком весе с апреля 2018-го по октябрь 2020-го.

Джастин Гейджи: «Выбрать соперника из Хабиба, Ислама и Конора? Подерусь с Махачевым, с Нурмагомедовым потренируюсь. Макгрегор, ничего личного».

Пэдди Пимблетт: «Для меня Махачев — номер один в рейтинге P4P. Хочу победить Топурию, чтобы тоже попасть в этот список».

