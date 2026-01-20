Ричмонд
Хабиб Нурмагомедов ответил, скучает ли по боям

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил об отсутствии желания вернуться в ММА.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: РИА "Новости"

— Скучаешь по боям?

— Не особо. Я скучаю по энергетике. Но когда она мне нужна, то я могу провести спарринг против любого бойца из нашей команды. А в ней каждый является чемпионом мира, — ответил Нурмагомедов на вопрос бывшего чемпиона Strikeforce Алистара Оверима.

В ближайшее время два члена команды Хабиба Нурмагомедова проведут важные поединки: 25 января Умар Нурмагомедов выйдет в октагон против Дейвесона Фигередо на турнире UFC 324, а 7 февраля Усман Нурмагомедов проведет защиту своего пояса в PFL против Алфи Дэвиса.

