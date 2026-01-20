Ричмонд
Легенда UFC сделал прогноз на бой Умара Нурмагомедова и назвал слабое место дагестанских бойцов

Бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон высказал мнение насчет исхода предстоящего поединка между Умаром Нурмагомедовым и Дейвесоном Фигередо.

Источник: UFC Russia

Бой россиянина с бразильцем пройдет на турнире UFC 324, который запланирован на 25 января.

«Мне кажется, победитель боя между Умаром и Фигги решится в партере. Умар точно переведет Фигередо на пол, они будут выяснять сильнейшего по части грепплинга. Фигги имеет черный пояс по джиу-джитсу, но я все равно поставил бы на победу Умара.

Дагестанцы очень редко проигрывают. Но когда они все же проигрывают, то это происходит из-за усталости. Эти парни тренируются очень жестко, поэтому бывает так, что они выдыхаются из-за перетренированности», — сказал Джонсон в интервью Jaxxon Podcast.