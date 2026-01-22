Хабиб Нурмагомедов: «Усман сильно вырос. Он как минимум на уровне Топурии и Царукяна»

"Если стилистически на ребят смотреть… За год что с Усманом случилось — насколько он вырос и окреп… Я сам с ним борюсь, Усман сильно вырос. Он как минимум на уровне Топурии и Царукяна.
Если бы меня год назад об этом спросили, я бы сказал, что нужно подождать. А в данный момент он на этом уровне", — сказал Хабиб.
Нурмагомедов (20−0) в последний раз дрался в октябре, когда победил Пола Хьюза судейским решением. В феврале он встретится с Алфи Дэвисом.
Усман Нурмагомедов: «Сейчас в PFL мне нет равных. Я лучший боец лиги вне зависимости от веса».
