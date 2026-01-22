Хабиб Нурмагомедов: «Усман сильно вырос. Он как минимум на уровне Топурии и Царукяна»

Узнать больше по теме

Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL

Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.