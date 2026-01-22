Ричмонд
Хабиб Нурмагомедов: «Усман сильно вырос. Он как минимум на уровне Топурии и Царукяна»

Хабиб Нурмагомедов считает, что Усман Нурмагомедов на одном уровне с Илией Топурия и Арманом Царукяном.

Источник: Спортс"

"Если стилистически на ребят смотреть… За год что с Усманом случилось — насколько он вырос и окреп… Я сам с ним борюсь, Усман сильно вырос. Он как минимум на уровне Топурии и Царукяна.

Если бы меня год назад об этом спросили, я бы сказал, что нужно подождать. А в данный момент он на этом уровне", — сказал Хабиб.

Нурмагомедов (20−0) в последний раз дрался в октябре, когда победил Пола Хьюза судейским решением. В феврале он встретится с Алфи Дэвисом.

Усман Нурмагомедов: «Сейчас в PFL мне нет равных. Я лучший боец лиги вне зависимости от веса».

Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.
Читать дальше