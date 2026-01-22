Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиб Нурмагомедов провел схватку по борьбе с Гловером Тейшейрой

Хабиб Нурмагомедов провел схватку по борьбе с экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе бразильцем Гловером Тейшейрой.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Ранее Нурмагомедов показал совместную тренировку своей команды с экс-претендентом на пояс тяжелого веса промоушена Алистаром Оверимом.

Хабиб хочет бой Яна и Умара: «У них обоюдная неприязнь. Этот поединок имеет большой смысл».