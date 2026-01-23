Емельяненко рассказал, как промоушен Pride заставлял его выступать под украинским флагом

«Я им говорю: “Почему украинский? Вы что, офигели? Я из России, я всю жизнь россиянин”. “Ну и что с того, что я родился в Украине? Я русский, у меня паспорт, я россиянин всю жизнь”. И я им сказал: “Еще раз поставите — я к вам больше не приеду”. Услышали», — сказал Емельяненко.