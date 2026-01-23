Ричмонд
Известный блогер поборолся с Хабибом на тренировке: «Никогда еще такого не испытывал»

Популярный американский видеоблогер Лекс Фридман анонсировал выход интервью с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Источник: РИА "Новости"

Фридман известен своими продолжительными подкастами, а его канал на YouTube имеет 4,9 млн подписчиков.

«Мне довелось потренироваться с Хабибом Нурмагомедовым. Для меня это невероятная честь, он невероятный боец, лидер и человек. С точки зрения грепплинга — я еще никогда не испытывал такое давление сверху. Мы записали подкаст, который будет дублирован на нескольких языках. Мне было невероятно интересно потренироваться с командой Хабиба и познакомиться с другими бойцами из Дагестана. Все они — замечательные парни», — написал Фридман в соцсетях.