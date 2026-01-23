Огненное интервью Уайта — не плакал 40 лет, заставил жену сделать кесарево, чтобы сын не родился в день боя Лиддела

— Много лет назад. У меня есть человек, который работает по дому, он заправляет все машины. Я тебе историю расскажу. Мне нравится ходить в продуктовые, но я не ходил очень давно. А тут у меня бритва сломалась. Я еду из офиса… У меня есть и люди, которые покупают мне одежду, я сам не покупал одежду уже 20 лет. И, короче, еду из офиса и вижу [супермаркет] Target. Думаю, тормозну, куплю бритву. Подъезжаю, начинаю искать парковочное место, и вдруг такой: «Нафиг это дерьмо. Что я тут делаю?» Вся парковка забита! И я такой: «Нафиг это дерьмо». Уехал.