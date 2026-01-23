Огненное интервью Уайта — не плакал 40 лет, заставил жену сделать кесарево, чтобы сын не родился в день боя Лиддела

Президент UFC Дана Уайт дал часовое интервью радиошоу Big Boy TV и рассказал о себе интересного больше, чем за последние несколько лет.
Мы собрали лучшее.
Снова потолстел — набрал 12 килограммов под влиянием Трампа
Последние пару лет Уайт серьезно занялся своим здоровьем. Он страдал от ожирения, бессонницы, храпа, отеков ног и других заболеваний. Знакомые связали его со специалистом по биохакингу Гари Брека, и тот сделал расчеты, что Дане осталось жить примерно 10 лет, если он не поменяет образ жизни.
Уайт срочно сел на специальную кетодиету, стал делать множество физиопроцедур и довольно быстро пошел на улучшение. Снизился вес, спала одутловатость, ушли храп и отеки.
В конце года, правда, изменения пошли в обратную сторону — стало заметно, что Уайт прилично набрал. Оказывается, целых 12 килограммов.
«Я снова набрал летом. Я вчера виделся с президентом, и ему очень не нравилось, когда я скидывал вес. Всякий раз при встрече он говорил: “Ты херово выглядишь, мужик. Что ты делаешь? Набери снова. Все мои друзья, кто скинул, выглядят не пойми как”. В итоге я набрал 25 фунтов, и вчера мы увиделись, он говорит: “Ты отлично выглядишь. Хватит худеть! Оставайся так”. Три года я сидел жестко на диете и похудел до 191 фунта [86 килограммов]».
20 лет не ходил в магазины и не заправлялся. Недавно хотел купить бритву, но стало тошно из-за нужды искать парковку
Ведущий погонял Уайта по блиц-опросу — когда он то и это делал последний раз.
— Когда ты последний раз сам заправлял машину? Брал шланг и заливал бензин.
— Много лет назад. У меня есть человек, который работает по дому, он заправляет все машины. Я тебе историю расскажу. Мне нравится ходить в продуктовые, но я не ходил очень давно. А тут у меня бритва сломалась. Я еду из офиса… У меня есть и люди, которые покупают мне одежду, я сам не покупал одежду уже 20 лет. И, короче, еду из офиса и вижу [супермаркет] Target. Думаю, тормозну, куплю бритву. Подъезжаю, начинаю искать парковочное место, и вдруг такой: «Нафиг это дерьмо. Что я тут делаю?» Вся парковка забита! И я такой: «Нафиг это дерьмо». Уехал.
— Когда ты последний раз готовил себе еду?
— Три недели назад. Я приехал домой и впервые за долгое время что-то приготовил. Сэндвич с сыром, блин.
— Когда ты последний раз пользовался банкоматом?
— Ох, в начале 1990-х. Вы, парни, все еще пользуетесь банкоматом? Я даже не знал, что они еще в ходу.
— Если я сейчас пойду с тобой к банкомату, мы снимем 20 баксов, какая сумма будет в чеке по остатку на карте? Я недавно задавал этот вопрос Уиллу Смиту, и он сказал: «Будет столько нулей, что ууууу».
— Я не знаю ответ на этот вопрос. (Смеется.) Весело, блин. Надо попробовать.
Отдыхает на яхте, где работают 88 сотрудников
Последний отпуск Дана провел на яхте Octopus, которая принадлежала сооснователю Microsoft Полу Аллену. На ней работают 88 сотрудников. За 10 дней Уайт не смог всю ее обойти. Отпуск Дана берет четыре раза в году. Последний был на Фиджи. Лучшим местом в мире по-прежнему считает Амальфитанское побережье Италии.
Никогда не делает цифровой детокс
«Телефон всегда рядом со мной, даже когда я сплю, он у кровати. Весь день и всю ночь я с телефоном. Для меня не существует цифрового детокса».
Недавно сделал подсчет — за годы в UFC он посмотрел вживую 10 000 боев ММА
«Я прихожу на турнир рано, у меня есть кабинет за кулисами, я смотрю там все прелимы. Когда начинается главный кард, я иду к клетке. Мы недавно делали подсчеты, я посмотрел 10 000 боев за карьеру. Это не считая то, что я смотрел до UFC».
Заставил жену сделать кесарево сечение, чтобы роды не накладывались на турнир UFC
«Когда жена была беременна моим сыном Эйденом, дата рождения выпадала на бой Чака Лиддела. Я сказал доктору: “Так не пойдет”. В итоге мы сделали кесарево, чтобы он родился пораньше. Ребенок родился, все нормально, но не естественным путем. Блин, на день боя Чака попало!».
Последний раз плакал в детстве
«Последний раз я плакал, когда был ребенком. Это точно. Точно. Эта тема — очень важная в нашей семье. Мы не плачем. Суперважная вещь для нас. Последний раз, когда я ближе всего был к этому — когда мы летели на Ближний Восток. Я и Лоренцо Фертитта. И Лоренцо говорит: “Дружище, посмотри этот фильм, он классный”. И я включил его, “Виноваты звезды”. А там про детей с гребаным раком. Смотрели? И я такой: “Блин, нахрен он мне сказал посмотреть его? Ужасно”. Вот тогда я ближе всего был к [слезам]».
