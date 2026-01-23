Член Зала славы UFC посочувствовал Царукяну: «Нельзя тратить впустую его лучшие годы»

25 января Пэдди Пимблетт подерется за временный пояс в легком весе против Джастина Гейджи, хотя в рейтинге дивизиона до 70 кг на первом месте располагается именно Царукян.
"Пора выпустить Царукяна из тюрьмы, он отдал все свои долги. Он был официальным запасным — значит он прошел тренировочный лагерь, прилетел в нужный город, сделал вес и ждал своего шанса. Он был готов подраться с Чарльзом Оливейрой или Илией Топурией! Именно в тот момент он перестал быть должником UFC.
После этого он сделал шаг вперед и подрался с Дэном Хукером, хотя уже был первым номером в легком весе. Да, он боднул Хукера — Царукяну вообще следует внимательнее следить за эмоциями. Но в остальном он сейчас на волне — дает кучу интервью, проводит борцовские схватки, продвигает UFC. Пора его простить. Это особенный боец, нельзя тратить его лучшие годы впустую", — сказал Соннен в интервью Майку Бону.