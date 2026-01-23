Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Член Зала славы UFC посочувствовал Царукяну: «Нельзя тратить впустую его лучшие годы»

Член Зала славы UFC Чейл Соннен высказал мнение об отношении руководства промоушена к легковесу Арману Царукяну.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

25 января Пэдди Пимблетт подерется за временный пояс в легком весе против Джастина Гейджи, хотя в рейтинге дивизиона до 70 кг на первом месте располагается именно Царукян.

"Пора выпустить Царукяна из тюрьмы, он отдал все свои долги. Он был официальным запасным — значит он прошел тренировочный лагерь, прилетел в нужный город, сделал вес и ждал своего шанса. Он был готов подраться с Чарльзом Оливейрой или Илией Топурией! Именно в тот момент он перестал быть должником UFC.

После этого он сделал шаг вперед и подрался с Дэном Хукером, хотя уже был первым номером в легком весе. Да, он боднул Хукера — Царукяну вообще следует внимательнее следить за эмоциями. Но в остальном он сейчас на волне — дает кучу интервью, проводит борцовские схватки, продвигает UFC. Пора его простить. Это особенный боец, нельзя тратить его лучшие годы впустую", — сказал Соннен в интервью Майку Бону.

Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше