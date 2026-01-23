Чимаев высмеял возможность проиграть Топурии: «Не смог бы даже в мечтах»

Один из фанатов в социальных сетях написал, что Топурия мог бы победить Чимаева приемом. На это Хамзат ответил следующее:
«Даже в его мечтах тот, кто в половину меня ростом и в половину меня весом, не смог бы задушить Хамзата».
Хамзат Чимаев провел 15 боев в ММА и одержал 15 побед. На счету Илии Топурии 17 выигрышей в 17 поединках.
