Чимаев высмеял возможность проиграть Топурии: «Не смог бы даже в мечтах»

Российский боец, чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев высмеял возможность проиграть обладателю пояса в легком дивизионе, грузину Илии Топурии.

Источник: AP 2024

Один из фанатов в социальных сетях написал, что Топурия мог бы победить Чимаева приемом. На это Хамзат ответил следующее:

«Даже в его мечтах тот, кто в половину меня ростом и в половину меня весом, не смог бы задушить Хамзата».

Хамзат Чимаев провел 15 боев в ММА и одержал 15 побед. На счету Илии Топурии 17 выигрышей в 17 поединках.

