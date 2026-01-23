Ричмонд
«Думаю, получилась интересная беседа». Хабиб стал гостем подкаста Лекса Фридмана

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что дал интервью Лексу Фридману.

Источник: Спортс"

Фридман ведет научно-популярный подкаст Lex Fridman Podcast. Среди его гостей были президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие.

«Думаю, получилась интересная беседа. Через пару недель выйдет подкаст», — написал Нурмагомедов в личном телеграм-канале.

В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре-2020, когда выиграл у Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Его рекорд в смешанных единоборствах — 29−0.

Хабиб Нурмагомедов провел схватку по борьбе с Гловером Тейшейрой.

