«Думаю, получилась интересная беседа». Хабиб стал гостем подкаста Лекса Фридмана

Фридман ведет научно-популярный подкаст Lex Fridman Podcast. Среди его гостей были президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие.
«Думаю, получилась интересная беседа. Через пару недель выйдет подкаст», — написал Нурмагомедов в личном телеграм-канале.
В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре-2020, когда выиграл у Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Его рекорд в смешанных единоборствах — 29−0.
Хабиб Нурмагомедов провел схватку по борьбе с Гловером Тейшейрой.
Алистар Оверим потренировался с командой Хабиба Нурмагомедова.