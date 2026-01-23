Хабиб — о титульном поединке Усмана Нурмагомедова: «Мы готовимся к тяжелому пятираундовому бою»

Бой за пояс чемпиона в легком весе состоится 7 февраля в Дубае.
«Альфи и Усман оба проповедуют очень необычный бойцовский стиль. Они много двигаются, обладают хорошим ударами ногами, вертушками. Но я думаю, Усман немножко лучше Альфи. Может, не немножко — Усман на один класс выше. Я так вижу. Мы готовимся к долгому вечеру. Мы не готовимся к финишу в первом раунде. Мы готовимся к тяжелому пятираундовому бою. Но если будет шанс, Усман финиширует его», — заявил Хабиб в интервью пресс-службе PFL.
На счету 27-летнего Усмана Нурмагомедова 20 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.
В активе 33-летнего Дэвиса 20 побед, 5 поражений и 1 ничья.