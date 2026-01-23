Ричмонд
Хабиб — о титульном поединке Усмана Нурмагомедова: «Мы готовимся к тяжелому пятираундовому бою»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от титульного боя PFL, в котором его троюродный брат Усман Нурмагомедов сойдется с британцем Альфи Дэвисом.

Источник: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Бой за пояс чемпиона в легком весе состоится 7 февраля в Дубае.

«Альфи и Усман оба проповедуют очень необычный бойцовский стиль. Они много двигаются, обладают хорошим ударами ногами, вертушками. Но я думаю, Усман немножко лучше Альфи. Может, не немножко — Усман на один класс выше. Я так вижу. Мы готовимся к долгому вечеру. Мы не готовимся к финишу в первом раунде. Мы готовимся к тяжелому пятираундовому бою. Но если будет шанс, Усман финиширует его», — заявил Хабиб в интервью пресс-службе PFL.

На счету 27-летнего Усмана Нурмагомедова 20 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

В активе 33-летнего Дэвиса 20 побед, 5 поражений и 1 ничья.

Узнать больше по теме
Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.
Читать дальше