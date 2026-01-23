Звезда UFC: «Не могу поверить, что Умар Нурмагомедов дерется в андеркарде UFC 324»

«Я не могу поверить, что Умар будет драться в андеркарде. Ведь ему предстоит супервеселый бой. Я знаю, что ставки букмекеров сумасшедшие в пользу Умара. Хотя Фигередо вполне может забрать победу. Вполне. Но мы знаем, что Умар — настоящий зверь», — заявил Холлоуэй на своем ютуб-канале.