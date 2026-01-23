Звезда UFC: «Не могу поверить, что Умар Нурмагомедов дерется в андеркарде UFC 324»

В воскресенье, 25 января, Умар Нурмагомедов проведет бой против бразильца Дейвесона Фигередо на турнире в Лас-Вегасе (США).
«Я не могу поверить, что Умар будет драться в андеркарде. Ведь ему предстоит супервеселый бой. Я знаю, что ставки букмекеров сумасшедшие в пользу Умара. Хотя Фигередо вполне может забрать победу. Вполне. Но мы знаем, что Умар — настоящий зверь», — заявил Холлоуэй на своем ютуб-канале.
Умар Нурмагомедов провел 20 боев в ММА и одержал 19 побед. На счету Дейвесона Фигередо 25 выигрышей в 31 поединке.
Узнать больше по теме
Биография Умара Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Российский боец смешанных единоборств выступает в UFC с 2021 года и уже успел сделать себе имя в промоушене. Как продвигается его путь к чемпионскому поясу расскажем в нашей статье. Биография Умара Нурмагомедова интересна не только фамилией его знаменитого родственника.Читать дальше