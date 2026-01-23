Ричмонд
Звезда UFC: «Не могу поверить, что Умар Нурмагомедов дерется в андеркарде UFC 324»

Американская звезда UFC Макс Холлоуэй выразил удивление, что россиянин Умар Нурмагомедов будет драться в предварительном карде турнира UFC 324.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Официальный ВК-аккаунт UFC

В воскресенье, 25 января, Умар Нурмагомедов проведет бой против бразильца Дейвесона Фигередо на турнире в Лас-Вегасе (США).

«Я не могу поверить, что Умар будет драться в андеркарде. Ведь ему предстоит супервеселый бой. Я знаю, что ставки букмекеров сумасшедшие в пользу Умара. Хотя Фигередо вполне может забрать победу. Вполне. Но мы знаем, что Умар — настоящий зверь», — заявил Холлоуэй на своем ютуб-канале.

Умар Нурмагомедов провел 20 боев в ММА и одержал 19 побед. На счету Дейвесона Фигередо 25 выигрышей в 31 поединке.

