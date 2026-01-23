Ричмонд
Пэдди Пимблетт: «Да, я не Хабиб. Но я загадка, которую еще труднее решить»

Боец легкого веса UFC Пэдди Пимблетт высказался о предстоящем поединке против Джастина Гейджи.

Источник: Спортс"

Бой между Пимблеттом и Гейджи за пояс временного чемпиона в легком весе возглавит турнир UFC 324, который пройдет в ночь на 25 января в Лас-Вегасе.

"Джастин сказал, что я не Хабиб — и что он будет драться со мной без страха. Все удивляются моим навыкам, когда выходят против меня. Никто не ожидает, что я буду настолько хорош.

Да, я не Хабиб. Хабиб — он один такой. Я такой, какой есть. Но я загадка, которую еще труднее решить. Потому что я действительно странный. Все знали, что будет делать в октагоне Хабиб. Никто не знает, что буду делать я", — сказал на пресс-конференции Пимблетт.

Умар и О’Мэлли в погоне за Яном, битва стилей в недотитульнике. Каким будет первый турнир года в UFC?

