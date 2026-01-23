Пэдди Пимблетт: «Да, я не Хабиб. Но я загадка, которую еще труднее решить»

Да, я не Хабиб. Хабиб — он один такой. Я такой, какой есть. Но я загадка, которую еще труднее решить. Потому что я действительно странный. Все знали, что будет делать в октагоне Хабиб. Никто не знает, что буду делать я", — сказал на пресс-конференции Пимблетт.