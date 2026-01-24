Тренер Махачева: «Ислам может провести 2−3 защиты пояса, вряд ли он захочет драться после 35 лет»

Ранее Махачев завоевал чемпионский пояс в полусреднем весе, победив Джека Делла Маддалена.
"Исламу сейчас 34 года, но он очень здоров для этого возраста. Думаю, он может провести еще 2−3 защиты пояса, прежде чем думать о завершении карьеры. Я склоняюсь к двум, но, может быть, их будет и три.
Вряд ли Ислам захочет драться после 35 лет. У него наверняка уже появляются мысли о завершении карьеры. Но пока он достаточно голоден, его не остановить. Ему пока нет смысла останавливаться, он лучший боец UFC прямо сейчас", — сказал Мендес в интервью Red Corner MMA.
Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.Читать дальше