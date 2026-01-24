Ричмонд
Тренер Махачева: «Ислам может провести 2−3 защиты пояса, вряд ли он захочет драться после 35 лет»

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC Ислама Махачева, высказал мнение насчет перспектив россиянина.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Sport24

Ранее Махачев завоевал чемпионский пояс в полусреднем весе, победив Джека Делла Маддалена.

"Исламу сейчас 34 года, но он очень здоров для этого возраста. Думаю, он может провести еще 2−3 защиты пояса, прежде чем думать о завершении карьеры. Я склоняюсь к двум, но, может быть, их будет и три.

Вряд ли Ислам захочет драться после 35 лет. У него наверняка уже появляются мысли о завершении карьеры. Но пока он достаточно голоден, его не остановить. Ему пока нет смысла останавливаться, он лучший боец UFC прямо сейчас", — сказал Мендес в интервью Red Corner MMA.

