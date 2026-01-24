Тренер Махачева из США: «Верю, что Умар Нурмагомедов и Петр Ян подерутся за титул в 2026 году»

«Умар хочет получить титульный шанс, опередив Двалишвили. Хотя UFC, скорее всего, даст титульник Мерабу. И это нормально. Но Умар определенно должен выступить лучше (на UFC 324), чем Шон О’Мэлли. Определенно должен. Он должен доказать, что является претендентом номер один. Что хочет заполучить титул. И я верю, что у него это получится. Верю, что Умар и Петр Ян подерутся за титул в 2026 году. Но если Петр уже не будет чемпионом к тому времени, то Умар подерется с обладателем пояса», — заявил Мендес в интервью Red Corner MMA.