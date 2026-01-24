Ричмонд
Тренер Махачева из США: «Верю, что Умар Нурмагомедов и Петр Ян подерутся за титул в 2026 году»

Хавьер Мендес, американский тренер российского чемпиона UFC Ислама Махачева, высказался о перспективах другого своего ученика, российского бойца UFC Умара Нурмагомедова.

Завтра, 25 января, Умар Нурмагомедов проведет бой против бразильца Дейвесона Фигередо на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Умар хочет получить титульный шанс, опередив Двалишвили. Хотя UFC, скорее всего, даст титульник Мерабу. И это нормально. Но Умар определенно должен выступить лучше (на UFC 324), чем Шон О’Мэлли. Определенно должен. Он должен доказать, что является претендентом номер один. Что хочет заполучить титул. И я верю, что у него это получится. Верю, что Умар и Петр Ян подерутся за титул в 2026 году. Но если Петр уже не будет чемпионом к тому времени, то Умар подерется с обладателем пояса», — заявил Мендес в интервью Red Corner MMA.

Умар Нурмагомедов провел 20 боев в ММА и одержал 19 побед.

Узнать больше по теме
Биография Умара Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Российский боец смешанных единоборств выступает в UFC с 2021 года и уже успел сделать себе имя в промоушене. Как продвигается его путь к чемпионскому поясу расскажем в нашей статье. Биография Умара Нурмагомедова интересна не только фамилией его знаменитого родственника.
Читать дальше