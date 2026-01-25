Брат Хабиба сверг Бога Войны! Но UFC победа россиянина не впечатлит

Вариантов видится два, и зависят они от того, как выступит в соглавном событии вечера бывший чемпион в легчайшем дивизионе Шон О’Мэлли, который после двух поражений от Мераба Двалишвили (именно грузин нанес первое поражение в карьере Умару и уступил золото Петру) принял бой с китайцем Сонгом Ядонгом. Если Сахарок победит, то, с наибольшей вероятностью, UFC даст своему любимчику реванш с Петром Яном. Как мы помним, три с половиной года назад россиянин проиграл О’Мэлли в Абу-Даби, и то решение судей стало одним из самых скандальных в истории смешанных единоборств. А если американец проиграет? Вот тогда шансы на бой с жестким сибиряком у Нурмагомедова повысятся. Но как знать: возможно, неугомонный Двалишвили быстро восстановится после декабрьского поражения и выйдет на трилогию с Яном, в которой UFC точно будет заинтересовано больше, чем во встрече двух россиян.