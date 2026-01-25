Ричмонд
Американец победил в тяжелейшем бою на UFC 324 и бросил вызов Петру Яну

Шон О`Мэлли решением судей победил Сонга Ядонга на турнире UFC 324.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Reuters

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Американский боец смешанных единоборств (ММА) Шон О`Мэлли взял верх над китайцем Сонгом Ядонгом на 324-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

Второй по значимости поединок вечера завершился триумфом О`Мэлли единогласным решением судей. Благодаря этой победе бывший чемпион лиги в легчайшем весе смог закрыть два поражения от грузина Мераба Двалишвили.

В ходе октагон-интервью американец вызвал Петра Яна на поединок. Бойцы уже встречались в клетке в 2022 году, и тогда О`Мэлли одержал скандальную победу раздельным решением судей.

