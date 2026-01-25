Ричмонд
Россиянин Пуляев: «В UFC продвигают Готье, Джо Роган называл его невероятным. А я доказал, что он обычный»

Российский боец UFC Андрей Пуляев рассказал о своем настрое на поединок против Атебы Готье.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Sport24

Россиянин провел бой против камерунца на турнире UFC 324 и уступил ему единогласным решением судей.

— Тебя напрягали разговоры о том, что тебя бросают под танк?

— Я пересмотрел бои Готье в UFC и «Контендере» и понял, что у него была слабая оппозиция. Плюс, все его оппоненты выходили проигрывать, никто не выходил выигрывать. Чистых нокаутов у него нет, все технические. Соперники с ним игрались и убегали от него — это тема для проигравших, которым хочется хотя бы покривляться на публику. Когда Готье попадал, то люди не пытались восстановиться — завязать его, загардить, они просто закрывались.

Мы на все это посмотрели с Александром Шлеменко и Андреем Корешковым. Стало понятно, что ему никто не давал отпор психологически, он над всеми доминировал ментально. Он шел спокойно и махал колотушками. И я показал его будущим соперникам, в каких моментах он слаб. Готье большой и мускулистый, в UFC его продвигают. Джо Роган на подкасте говорил, что Готье невероятный чувак. Но я доказал, что он обычный человек, — сказал Пуляев в интервью корреспонденту sport24 Владимиру Колосу.

