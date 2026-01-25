Россиянин Пуляев: «В UFC продвигают Готье, Джо Роган называл его невероятным. А я доказал, что он обычный»

Мы на все это посмотрели с Александром Шлеменко и Андреем Корешковым. Стало понятно, что ему никто не давал отпор психологически, он над всеми доминировал ментально. Он шел спокойно и махал колотушками. И я показал его будущим соперникам, в каких моментах он слаб. Готье большой и мускулистый, в UFC его продвигают. Джо Роган на подкасте говорил, что Готье невероятный чувак. Но я доказал, что он обычный человек, — сказал Пуляев в интервью корреспонденту sport24 Владимиру Колосу.