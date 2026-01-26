Ричмонд
Хабиб — Умару: «За три месяца провел два боя. Дадут поединок за пояс или нет — нам без разницы. Будем готовы уже в мае или июне»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поздравил Умара с победой над Дейвисоном Фигейредо.

Календарь боев MMA и все о бойцах

"Поздравляю с очередной победой, Умар.

За три месяца провел два боя. Все только начинается. Ты только разгоняешься. Дадут бой за пояс или нет — нам без разницы. Мы готовы провести бой уже в мае или июне.

Усман, братка, передаем эстафету тебе. 7 февраля в Дубае ждем уже твоей победы", — написал в соцсетях Хабиб.

Напомним, Умар победил Фигейредо судейским решением в прелимах UFC 324.

Усман Нурмагомедов 7 февраля проведет титульный бой в PFL против Алфи Дэвиса.

Хабиб Нурмагомедов: «Джастин — абсолютная легенда. Мои поздравления. Какой бой! Не забывайте, что ему почти 38 лет».

Умар выложил командное фото: «Этим людям я очень благодарен. Всегда рядом».

Узнать больше по теме
Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.
Читать дальше