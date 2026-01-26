Хабиб — Умару: «За три месяца провел два боя. Дадут поединок за пояс или нет — нам без разницы. Будем готовы уже в мае или июне»

"Поздравляю с очередной победой, Умар.
За три месяца провел два боя. Все только начинается. Ты только разгоняешься. Дадут бой за пояс или нет — нам без разницы. Мы готовы провести бой уже в мае или июне.
Усман, братка, передаем эстафету тебе. 7 февраля в Дубае ждем уже твоей победы", — написал в соцсетях Хабиб.
Напомним, Умар победил Фигейредо судейским решением в прелимах UFC 324.
Усман Нурмагомедов 7 февраля проведет титульный бой в PFL против Алфи Дэвиса.
Хабиб Нурмагомедов: «Джастин — абсолютная легенда. Мои поздравления. Какой бой! Не забывайте, что ему почти 38 лет».
Умар выложил командное фото: «Этим людям я очень благодарен. Всегда рядом».
