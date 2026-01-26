Легенда UFC, Топурия или протеже Конора? Кто станет следующим соперником Махачева

Сейчас Топурия владеет поясом в легком весе, который пока не защищал из-за семейных проблем. В 70 кг Илия пришел из полулегкого дивизиона, где провел одну защиту. После того как временный титул выиграл Джастин Гейджи, Топурия наверняка захочет защитить титул в стилистически несложном для себя поединке. Махачев же возвращаться в легкий вес не готов, так как не хочет гонять много веса, поэтому именно Топурии придется подниматься в 77 кг. С одной стороны, Илия одним только фактом такого поединка сотворит историю: еще никто не бился за пояс в трех дивизионах. С другой, риск проиграть слишком высок, а для турнира в Белом доме противостояние бойцов из Грузии и России не очень подходит.