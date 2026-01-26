Легенда UFC, Топурия или протеже Конора? Кто станет следующим соперником Махачева

Прошло больше двух месяцев с того момента, как Ислам Махачев стал чемпионом UFC в полусреднем дивизионе. Конкретных новостей о следующем сопернике пока нет, хотя претендентов предостаточно. Руководству промоушена есть из кого выбирать — в его распоряжении минимум пять достойных кандидатов.
Камару Усман. Вероятность — 80%
По спортивному принципу нигериец — не самый очевидный вариант, потому что в рейтинге есть бойцы с длинными победными сериями. Камару же полгода назад прервал череду из трех поражений, когда одолел Хоакина Бакли. Однако все три предыдущих его поединка были очень конкурентными, особенно против Хамзата Чимаева.
Несмотря на не лучшие результаты, именно Усман сейчас самый вероятный соперник Махачева. Провести поединок против экс-чемпиона хочет сам Ислам, а его имя — самое громкое среди бойцов в 77 кг. Махачев и Усман даже провели спонтанную дуэль взглядов, когда встретились на турнире UFC 324. Кроме того, бой будет иметь большое историческое значение с точки зрения статистики. Россиянин — рекордсмен UFC по числу побед подряд (17), а нигериец до первого боя с Леоном Эдвардсом шел на серии из 15 побед. А еще Усман один из лучших чемпионов в 77 кг по количеству защит, которых у него пять. Махачев же держит рекорд по защитам в легком весе — четыре.
Майкл Моралес. Вероятность — 60%
Эквадорский гигант вполне может получить титульный шанс, учитывая, насколько впечатляюще он выступает в UFC. У Моралеса семь побед в промоушене, а три последних боя он завершил нокаутами в первом раунде. Особенно яркой получилась победа эквадорца над Шоном Брэди, которая состоялась на том же турнире UFC 322, где Махачев победил Джека Делла Маддалену.
После того турнира именно Моралеса стали считать главным претендентом на бой с россиянином, и по спортивному принципу Майкл действительно заслужил шанс. Интрига в этом поединке тоже есть. Моралес выглядит намного больше, чем Махачев и любой из его предыдущих соперников, и пока ни один из соперников-борцов не смог навязать Майклу бой в партере. Но большого имени у Моралеса пока нет, поэтому и шансы получить титульный бой не такие большие, как у Усмана.
Иэн Гэрри. Вероятность — 40%
Ирландец — один из самых медийно ярких персонажей полусреднего веса, и его побед вполне достаточно, чтобы претендовать на титул уже сейчас. Гэрри выиграл 10 поединков в UFC, а уступил всего однажды в бою с Шавкатом Рахмоновым. При этом Иэн дал казахстанскому бойцу самый тяжелый поединок — Шавкат впервые в карьере не смог выиграть досрочно. Это поражение Гэрри уже закрыл, одержав две уверенные победы над Карлосом Пратесом и Белалом Мухаммадом.
Бой Гэрри против Махачева интересен еще и классической вывеской — Дагестан против Ирландии. Сам Иэн называет себя протеже Макгрегора, так что его бой с лучшим другом Хабиба можно было бы красиво подать. Однако Иэн бьется не слишком зрелищно, что снижает его шансы на бой за пояс прямо сейчас. Ирландец стал бы интересной оппозицией для Махачева, но, скорее всего, не в ближайшее время.
Илия Топурия. Вероятность — 20%
Грузин из Испании видится самым принципиальным соперником Махачева. Топурия наговорил много неприятных и уничижительных слов в адрес россиянина, и этот поединок по уровню напряжения получился бы схожим с тем, что происходило между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Однако есть большие сомнения, что бой состоится в скором времени.
Сейчас Топурия владеет поясом в легком весе, который пока не защищал из-за семейных проблем. В 70 кг Илия пришел из полулегкого дивизиона, где провел одну защиту. После того как временный титул выиграл Джастин Гейджи, Топурия наверняка захочет защитить титул в стилистически несложном для себя поединке. Махачев же возвращаться в легкий вес не готов, так как не хочет гонять много веса, поэтому именно Топурии придется подниматься в 77 кг. С одной стороны, Илия одним только фактом такого поединка сотворит историю: еще никто не бился за пояс в трех дивизионах. С другой, риск проиграть слишком высок, а для турнира в Белом доме противостояние бойцов из Грузии и России не очень подходит.
Шавкат Рахмонов. Вероятность — 10%
Непобежденный боец из Казахстана выиграл 19 профессиональных поединков и 18 из них закончил досрочно. В UFC Рахмонов стартовал с шести ярких побед, в том числе над Джефом Нилом и Стивеном Томпсоном. Седьмой бой Шавката прошел против Иана Гэрри, хотя изначально планировался титульный бой с Белалом Мухаммадом. Но чемпион получил травму, а Шавкат сразился с Гэрри и впервые довел бой до решения судей.
Позже выяснилось, что на поединок Рахмонов вышел с травмой, которую затем долго лечил, из-за чего пропустил в титульной очереди Джека Делла Маддалену. Таким образом, Рахмонов не бился больше года, пока другие конкуренты наращивали победные серии. Так что теперь казахстанцу наверняка придется одержать еще одну победу, чтобы получить титульный шанс.
Евгений Нарижный