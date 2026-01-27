Хабиб рассказал о готовности Усмана Нурмагомедова к титульному бою PFL

7 февраля Усман Нурмагомедов проведет титульный бой PFL против британца Альфи Дэвиса на турнире в Дубае (ОАЭ).
«Тяжелые тренировки почти закончены. Усман выступит 7 февраля», — написал Хабиб в социальных сетях.
Усман Нурмагомедов провел 20 боев в ММА и одержал 20 побед. На счету Альфи Дэвиса 17 выигрышей в 23 поединках.
