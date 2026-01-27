Ричмонд
Хабиб рассказал о готовности Усмана Нурмагомедова к титульному бою PFL

Российская легенда UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о готовности своего троюродного брата Усмана Нурмагомедова к защите титула чемпиона PFL в легком весе.

Источник: bellator.com

7 февраля Усман Нурмагомедов проведет титульный бой PFL против британца Альфи Дэвиса на турнире в Дубае (ОАЭ).

«Тяжелые тренировки почти закончены. Усман выступит 7 февраля», — написал Хабиб в социальных сетях.

Усман Нурмагомедов провел 20 боев в ММА и одержал 20 побед. На счету Альфи Дэвиса 17 выигрышей в 23 поединках.

Узнать больше по теме
Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.
Читать дальше