Звезда UFC из США хочет увидеть битву двух россиян за титул: «Это будет сумасшедший бой»

Американская бывшая звезда UFC Хорхе Масвидаль высказался о титульных перспективах российского бойца UFC Умара Нурмагомедова.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

На прошлых выходных Умар Нурмагомедов победил бразильца Дейвесона Фигередо единогласным решением судей на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Умар — один из лучших парней в мире. У него очень крутой стиль. Он легко разобрался с одним из лучших бойцов. Я хочу вновь увидеть Умара в октагоне как можно скорее. Я хочу, чтобы этот парень подрался с лучшим в мире, потому что Умар может стать чемпионом. Петр Ян против Умара — этот бой точно продали бы за большие деньги. Это будет сумасшедший бой», — заявил Масвидаль в интервью Death Row MMA.

Умар Нурмагомедов провел 20 боев в ММА и одержал 19 побед. Он занимает 2-е место в рейтинге бойцов UFC в легчайшем весе.

Биография Умара Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Российский боец смешанных единоборств выступает в UFC с 2021 года и уже успел сделать себе имя в промоушене. Как продвигается его путь к чемпионскому поясу расскажем в нашей статье. Биография Умара Нурмагомедова интересна не только фамилией его знаменитого родственника.
