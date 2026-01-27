Звезда UFC из США хочет увидеть битву двух россиян за титул: «Это будет сумасшедший бой»

«Умар — один из лучших парней в мире. У него очень крутой стиль. Он легко разобрался с одним из лучших бойцов. Я хочу вновь увидеть Умара в октагоне как можно скорее. Я хочу, чтобы этот парень подрался с лучшим в мире, потому что Умар может стать чемпионом. Петр Ян против Умара — этот бой точно продали бы за большие деньги. Это будет сумасшедший бой», — заявил Масвидаль в интервью Death Row MMA.