Менеджер Махачева: «Бой Ислама с Топурией? А чего он добился?»

"В легком весе нет ничего невозможного. Мне кажется, что правильно организовать бой Гейджи и Топурии. Если Илия освобождает пояс, тогда в дело вступает Царукян. Но это не означает, что Ислам автоматически заинтересован в поединке с Топурией, если тот освободит пояс. Чем это поможет Махачеву? Да, это классный бой. Но чего добился Илия? Что такого он сделал в UFC? Он вырубил Волкановски, но Ислам делал то же самое. Топурия победил Макса Холлоуэя, но тот проиграл с десяток боев в UFC. Я обожаю Макса, но никто из перечисленных не побеждал Ислама.