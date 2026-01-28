Ричмонд
Менеджер Махачева: «Бой Ислама с Топурией? А чего он добился?»

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC Ислама Махачева, высказал мнение о потенциальном поединке россиянина против Илии Топурии.

Источник: Getty Images

Махачев владеет поясом в полусреднем весе, а Топурия — в легком дивизионе. Ходят слухи, что Топурия заинтересован в переходе на категорию выше ради боя с Махачевым и возможности завоевать третий пояс в карьере.

"В легком весе нет ничего невозможного. Мне кажется, что правильно организовать бой Гейджи и Топурии. Если Илия освобождает пояс, тогда в дело вступает Царукян. Но это не означает, что Ислам автоматически заинтересован в поединке с Топурией, если тот освободит пояс. Чем это поможет Махачеву? Да, это классный бой. Но чего добился Илия? Что такого он сделал в UFC? Он вырубил Волкановски, но Ислам делал то же самое. Топурия победил Макса Холлоуэя, но тот проиграл с десяток боев в UFC. Я обожаю Макса, но никто из перечисленных не побеждал Ислама.

Думаю, Топурия и Махачев уже подрались бы в легком весе, если бы Белал Мухаммад выиграл у Джека Делла Маддалены. Но Ислам заслуживал подраться за второй пояс", — сказал Абдель-Азиз в интервью MMA Junkie.

Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
