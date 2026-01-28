Камил Гаджиев: «70% трэш-тока было от кавказцев. Почему? Хабиб сказал “можно”, когда начал качать Конора. И все с цепи сорвались»

"В 2011 году был на интервью у Blood&Sweet. Они меня спрашивали про трэш-ток. И я им ответил, что главные трэш-токеры — это россияне, особенно дагестанцы. Миллион комментариев о том, что я несу такое. Через 10 лет, в 2022 году, каждый качает друг друга в соцсетях, и 70% из них — кавказцы. Много юмора, крылатых фраз.