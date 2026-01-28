Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гаджиев — о Хабибе: «Никто так не хайпанет уже, как он. Чимав — чемпион, непобежденный, но и близко такого хайпа уже не будет»

Камил Гаджиев высказался о популярности Хабиба Нурмагомедова.

Календарь боев MMA и все о бойцах

"У Хабиба время совпало, все как на дрожжах росло перед боем с Конором.

Никто так не хайпанет уже, как Хабиб. Хамзат Чимав — чемпион, непобежденный, но близко такого хайпа уже не будет. Уже это было. Уже не то.

90% людей не вспомнят ни одного соперника Хабиба, кроме Конора. Ну, кто-то может назовет Порье, Гейджи. А кто вспомнит Джонсона, Яквинту, Тибау? Никто не вспомнит", — сказал Гаджиев.

Хавьер Мендес: «Хабиб похож на Мохаммеда Али. Он не только великий боец, но и великий человек».

Узнать больше по теме
Биография Хамзата Чимаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Хамзат Чимаев — один из самых ярких бойцов UFC современности. Его резкие высказывания, а также готовность драться с кем угодно сделали свое дело. Бойца знают и уважают все любители единоборств. И это при отсутствии титула! Ниже мы расскажем вам все, что известно из биографии шведа российского происхождения.
Читать дальше