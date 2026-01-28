Гаджиев — о Хабибе: «Никто так не хайпанет уже, как он. Чимав — чемпион, непобежденный, но и близко такого хайпа уже не будет»

"У Хабиба время совпало, все как на дрожжах росло перед боем с Конором.
Никто так не хайпанет уже, как Хабиб. Хамзат Чимав — чемпион, непобежденный, но близко такого хайпа уже не будет. Уже это было. Уже не то.
90% людей не вспомнят ни одного соперника Хабиба, кроме Конора. Ну, кто-то может назовет Порье, Гейджи. А кто вспомнит Джонсона, Яквинту, Тибау? Никто не вспомнит", — сказал Гаджиев.
Хавьер Мендес: «Хабиб похож на Мохаммеда Али. Он не только великий боец, но и великий человек».
