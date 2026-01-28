Российских бойцов UFC не подпускают к титульникам. Виновато американское телевидение

В полутяжелом весе плохи дела у Магомеда Анкалаева, который все-таки выиграл пояс, но в первой же защите его потерял. Теперь Анкалаеву придется принимать поединок с кем-то из бойцов ниже рейтингом, а учитывая, что Перейра нокаутировал его в первом раунде, таких боев придется провести не один и не два. На фоне Анкалаева куда более предпочтительными претендентами выглядят Карлос Ульберг и даже Иржи Прохазка, который проиграл Перейре уже два раза. Вспоминая, что в топ-15 находятся Азамат Мурзаканов и Богдан Гуськов, очень вероятным выглядит сценарий, при котором руководство UFC попытается сократить количество россиян в топ-5. Для этого нужно всего-то свести их в поединках друг против друга.