Российских бойцов UFC не подпускают к титульникам. Виновато американское телевидение

Новый год в UFC начали с новым вещателем. Промоушен и телеканал Paramount заключили семилетнее соглашение на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. В рамках этого контракта традиционная модель оплаты за трансляцию (pay-per-view) уступает место подписочной модели, где все турниры UFC включены в стоимость подписки. Тем самым UFC выходит на более широкую аудиторию большого телеканала, многие зрители которого пока не увлекаются боями.
Это отличная сделка для промоушена, но не для большинства бойцов. Особенный удар понесут представители России, потому что неспортивной аудитории Paramount интересны жесткие нокауты и громкие имена, которые изъясняются на английском. Последствия этих изменений мы видим уже сегодня, и в дальнейшем ситуация вряд ли изменится.
Первым пострадавшим от рук матчмейкеров стал Арман Царукян. После поражения в дебюте Исламу Махачеву Арман выиграл 10 из 11 поединков и построил две серии по пять побед каждая. Одолев Дэна Хукера, Царукян был безальтернативным следующим претендентом на пояс, но ему не нашли места даже в бою за временный титул. Его разыграли Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт. Первый провалил два поединка за пояс за последние пять лет, а у второго не было серьезной оппозиции до титульника — только ветераны с отрицательными рекордами.
Гейджи закономерно выиграл пояс у другого случайного претендента и теперь побьется с Топурией за титул неоспоримого чемпиона. Царукяну не остается ничего, кроме как ждать. Формально у UFC есть повод наказать россиянина. Из-за его травмы в последний момент сорвался титульник против Махачева, а его поведение иногда выходит из-под контроля, как во время дуэли взглядов с Хукером, когда Царукян боднул соперника. Но это лишь оправдания, чтобы оттянуть его бой за пояс. В руководстве UFC понимают: Царукян — фамилия для американской аудитории незнакомая и тот же Пимблетт в афише руководству Paramount понравится больше.
Подобные ситуации есть почти в каждом дивизионе. В легчайшем весе в подвешенном состоянии находится Умар Нурмагомедов, который после поражения от Мераба Двалишвили уверенно выиграл два поединка. Но получились они настолько незрелищными, что даже известная фамилия не делает его следующим. Более того, Умар вряд ли получит даже поединок с Шоном О’Мэлли — никто не захочет скармливать брату Хабиба эпатажного экс-чемпиона. Если Петр Ян отстоит пояс в трилогии с Мерабом, Умар снова останется без пояса: зачем UFC нужен титульный бой между двумя россиянами?
Прискорбное положение дел и у полулегковеса Мовсара Евлоева, который выиграл девять из девяти поединков, но до сих пор не получил шанс подраться за титул. Главная проблема Евлоева в том, что он вообще не финиширует соперников — просто уверенно побеждает по очкам. У Евлоева нет ни одной досрочной победы в UFC после девяти выигранных боев — это антирекорд организации. Также Мовсар стал первым, кто при такой серии не получил титульный шанс. И в ближайшем будущем не получит: придется провести минимум один бой.
Возможный соперник Евлоева — еще один боец, который страдает от коммерциализации UFC. Лерон Мерфи выиграл те же девять поединков, а один свел вничью, но из-за скучного стиля его тоже отодвинули от титульной гонки. Поэтому не стоит думать, что проблема в паспорте РФ: британцам тоже приходится нелегко. Вместо Евлоева и Мерфи за пояс с Алексом Волкановски подерется Диего Лопес, который уже бился за титул и проиграл австралийцу в прошлом году.
В полутяжелом весе плохи дела у Магомеда Анкалаева, который все-таки выиграл пояс, но в первой же защите его потерял. Теперь Анкалаеву придется принимать поединок с кем-то из бойцов ниже рейтингом, а учитывая, что Перейра нокаутировал его в первом раунде, таких боев придется провести не один и не два. На фоне Анкалаева куда более предпочтительными претендентами выглядят Карлос Ульберг и даже Иржи Прохазка, который проиграл Перейре уже два раза. Вспоминая, что в топ-15 находятся Азамат Мурзаканов и Богдан Гуськов, очень вероятным выглядит сценарий, при котором руководство UFC попытается сократить количество россиян в топ-5. Для этого нужно всего-то свести их в поединках друг против друга.
И даже в тяжелом весе титульные перспективы для бойцов из России туманны. Казалось бы, Александр Волков победой над Жаилтоном Алмейдой забронировал себе первое место в очереди после реванша Тома Аспиналла и Сирила Гана. Но пока Волков ждет, Вальдо Кортес-Акоста делает все, чтобы его обогнать. Доминиканец выиграл нокаутом три боя за три месяца. Кого предпочтут в UFC — смуглого нокаутера, готового биться хоть каждую неделю, или россиянина, который чаще всего побеждает решениями? Ответ очевиден.
На фоне Вальдо померк и Сергей Павлович — единственный, кому Акоста проиграл в прошлом году. Но о Павловиче как о нокаутере на канале Paramount мало кто слышал, а Акоста регулярно демонстрирует, что готов дать зрелище.
С каждым годом спортивный принцип в UFC все сильнее замещается коммерческой составляющей. Чтобы люди смотрели бои, нужны нокауты и громкие высказывания, а не крутая ММА-борьба или филигранная работа вторым номером в стойке. Такая тенденция только набирает обороты, и нет сомнений, что в UFC продолжат пользоваться любой возможностью отодвинуть скучных бойцов от титульного шанса.