Бой топового казахстанца на крупном турнире отменили: подробности

По информации Вестника MMA, такое решение принято по причине травмы Магомеда. При этом казахстанцу ищут нового соперника.
Бой Резникова и Сулумова должен был состояться 6 февраля в рамках турнира АСА 200 в Москве.
За свою карьеру Резников одержал 26 побед и потерпел десять поражений, тогда как Сулумов выиграл 12 боёв и потерпел четыре неудачи, ещё один поединок у него числится несостоявшимся.
В российской лиге ACA Резников имеет семь выигрышей при четырёх поражениях, а у Сулумова только одна победа после одного поединка.
Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.Читать дальше