Легенда UFC посочувствовал Евлоеву: «Игнорят даже сильнее Царукяна»

Кормье пообщался с чемпионом дивизиона Александром Волкановски и посетовал на неудачи, которые сопутствуют россиянину Мовсару Евлоеву.
1 февраля на турнире UFC 325 Волкановски проведет защиту своего пояса в реванше против Диего Лопеса.
«Ты не удивлен, что снова дерешься с Лопесом? Лерон Мерфи одержал красивую победу, и ты наверняка решил, что он станет твоим следующим противником. И Бог знает, что творится с Мовсаром Евлоевым. Он, возможно, единственный, кого игнорят даже сильнее, чем Армана Царукяна. Евлоеву вообще не дают ни шага сделать в сторону поединка за титул», — сказал Кормье.
"Я не могу сказать, что меня удивила ставка UFC на Лопеса. Но я изначально настраивался на Евлоева, а его хотели поставить против Жеана Силвы. Когда победы Лерона я сразу написал ему, что мы увидимся в декабре, — ответил Волкановски.
Евлоев (19−0) в последний раз дрался в декабре 2024 года, когда он одержал победу над американцем Алджамейном Стерлингом.