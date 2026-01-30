Ричмонд
Хабиб — о бое Фьюри и Махмудова: «Я посмотрю этот поединок. Тайсон — великий чемпион»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал анонс поединка между Тайсоном Фьюри и Арсланбеком Махмудовым.

Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что бой пройдет 11 апреля в Великобритании. Трансляция будет доступна на Netflix.

"Мне кажется, Фьюри завершал карьеру пять раз. Каждое лето он выходит на пенсию. Он объявляет о завершении карьеры до своего отпуска, а на отдыхе тратит все деньги и возвращается в бокс. Я думаю так.

Тайсон — великий чемпион. Он же будет драться против дагестанца. Я посмотрю этот поединок. Всегда интересно наблюдать за Фьюри, он один из лучших современных боксеров-тяжеловесов", — Нурмагомедов.

