Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиб — о следующем сопернике Умара: «Либо Мераб, либо О’Мэлли»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто может стать следующим соперником Умара Нурмагомедова.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

«Для нас было очень важно сформировать топ-4: Шон О’Мэлли, Мераб Двалишвили, Петр Ян и Умар. Нужно было четко дать понять, что наверху есть только четыре бойца.

Если Ян подерется с Мерабом, то Умар встретится с Шоном О’Мэлли. Если Ян выйдет против О’Мэлли, то Умар получит бой с Мерабом", — сказал Нурмагомедов.

Напомним, что Умар Нурмагомедов победил судейским решением Дейвисона Фигейредо в прелимах UFC 324.

Умар снова победил, но вряд ли получит титульник. Брата Хабиба не любят в UFC?

Хабиб — о победе Умара над Фигейредо: «Те, кто говорили, что ему в UFC все далось легко, теперь поняли, что он входит в элиту этой весовой категории».

Узнать больше по теме
Биография Мераба Двалишвили: карьера и личная жизнь бойца UFC
Среди легковесов UFC иногда бывает сложно выделить явного лидера дивизиона. За несколько лет пояс поменял четырёх владельцев. Действующим его обладателем с недавнего времени является грузинский боец Мераб Двалишвили. Расскажем о биографии спортсмена, который в солидном для бойца возрасте вошёл в элиту единоборств.
Читать дальше