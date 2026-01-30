Хабиб — о следующем сопернике Умара: «Либо Мераб, либо О’Мэлли»

«Для нас было очень важно сформировать топ-4: Шон О’Мэлли, Мераб Двалишвили, Петр Ян и Умар. Нужно было четко дать понять, что наверху есть только четыре бойца.
Если Ян подерется с Мерабом, то Умар встретится с Шоном О’Мэлли. Если Ян выйдет против О’Мэлли, то Умар получит бой с Мерабом", — сказал Нурмагомедов.
Напомним, что Умар Нурмагомедов победил судейским решением Дейвисона Фигейредо в прелимах UFC 324.
Умар снова победил, но вряд ли получит титульник. Брата Хабиба не любят в UFC?
Хабиб — о победе Умара над Фигейредо: «Те, кто говорили, что ему в UFC все далось легко, теперь поняли, что он входит в элиту этой весовой категории».