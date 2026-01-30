Ричмонд
Хабиб назвал самое безопасное место в мире, и это не Дагестан

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о жизни в ОАЭ.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

«Самое безопасное место в мире. Единственное на Земле, где семья и дети выходят на улицу — и я не переживаю. Реально безопасно. И мне очень нравится здесь жить», — цитирует Хабиба MMA.Metaratings.ru.

В 2024 году в СМИ появлялась информация, что Хабиб имеет гражданство ОАЭ. Сам он ее не подтверждал.

В ноябре 2025 года экс-чемпион открыл бутик в Дубае под названием «Send Location».

