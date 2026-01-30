Хабиб назвал самое безопасное место в мире, и это не Дагестан

«Самое безопасное место в мире. Единственное на Земле, где семья и дети выходят на улицу — и я не переживаю. Реально безопасно. И мне очень нравится здесь жить», — цитирует Хабиба MMA.Metaratings.ru.
В 2024 году в СМИ появлялась информация, что Хабиб имеет гражданство ОАЭ. Сам он ее не подтверждал.
В ноябре 2025 года экс-чемпион открыл бутик в Дубае под названием «Send Location».
