Хабиб Нурмагомедов: «ОАЭ — самое безопасное место в мире. Когда дети выходят на улицу — я не переживаю»

«Самое безопасное место в мире. Единственное на Земле, где семья и дети выходят на улицу — и я не переживаю. Реально безопасно. И мне очень нравится здесь жить», — сказал Нурмагомедов.
В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре-2022, когда выиграл у Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Его рекорд в смешанных единоборствах — 29−0.
В июле 2022 года Нурмагомедов был официально введен в Зал славы UFC.
