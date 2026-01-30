Ричмонд
Хабиб Нурмагомедов: «ОАЭ — самое безопасное место в мире. Когда дети выходят на улицу — я не переживаю»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о жизни в ОАЭ.

Источник: Спортс"

«Самое безопасное место в мире. Единственное на Земле, где семья и дети выходят на улицу — и я не переживаю. Реально безопасно. И мне очень нравится здесь жить», — сказал Нурмагомедов.

В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре-2022, когда выиграл у Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Его рекорд в смешанных единоборствах — 29−0.

В июле 2022 года Нурмагомедов был официально введен в Зал славы UFC.

Хабиб — о следующем сопернике Умара: «Либо Мераб, либо О’Мэлли».

Хабиб — о бое Фьюри и Махмудова: «Тайсон — великий чемпион. За ним всегда интересно наблюдать».