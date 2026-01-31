Евлоев ответил на сочувствие от легенды UFC цитатой пророка Мухаммеда

Ранее Кормье заявил следующее: «И Бог знает, что творится с Мовсаром Евлоевым. Он, возможно, единственный, кого игнорят даже сильнее, чем Армана Царукяна. Евлоеву вообще не дают ни шага сделать в сторону поединка за титул».
Евлоев опубликовал слова Кормье и внизу добавил цитату пророка Мухаммеда: «Знай, что если все люди объединятся, чтобы помочь тебе чем-то, они смогут помочь тебе только тем, что Аллах уже предписал тебе. А если они объединятся, чтобы навредить тебе чем-то, они смогут навредить тебе только тем, что Аллах уже предписал тебе. Письменные трости уже подняты, а чернила высохли».
Мовсар Евлоев (19−0) не выходил в октагон с декабря 2024 года. Его следующим соперником может стать британец Лерон Мерфи.