Евлоев ответил на сочувствие от легенды UFC цитатой пророка Мухаммеда

Евлоев опубликовал слова Кормье и внизу добавил цитату пророка Мухаммеда: «Знай, что если все люди объединятся, чтобы помочь тебе чем-то, они смогут помочь тебе только тем, что Аллах уже предписал тебе. А если они объединятся, чтобы навредить тебе чем-то, они смогут навредить тебе только тем, что Аллах уже предписал тебе. Письменные трости уже подняты, а чернила высохли».