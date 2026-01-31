Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евлоев ответил на сочувствие от легенды UFC цитатой пророка Мухаммеда

Непобежденный российский боец UFC Мовсар Евлоев отреагировал на слова сочувствия со стороны американской легенды UFC Даниэля Кормье.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Ранее Кормье заявил следующее: «И Бог знает, что творится с Мовсаром Евлоевым. Он, возможно, единственный, кого игнорят даже сильнее, чем Армана Царукяна. Евлоеву вообще не дают ни шага сделать в сторону поединка за титул».

Евлоев опубликовал слова Кормье и внизу добавил цитату пророка Мухаммеда: «Знай, что если все люди объединятся, чтобы помочь тебе чем-то, они смогут помочь тебе только тем, что Аллах уже предписал тебе. А если они объединятся, чтобы навредить тебе чем-то, они смогут навредить тебе только тем, что Аллах уже предписал тебе. Письменные трости уже подняты, а чернила высохли».

Мовсар Евлоев (19−0) не выходил в октагон с декабря 2024 года. Его следующим соперником может стать британец Лерон Мерфи.

Узнать больше по теме
Биография Мовсара Евлоева: карьера и личная жизнь бойца UFC
В смешанных единоборствах традиционно главными считаются бойцы из UFC. И в последнее время там намечается удивительная тенденция доминирования российских спортсменом. Прямо сейчас два россиянина владеют поясами организации — Анкалаев и Махачев. В ближайшем будущем к ним может присоединиться и Мовсар Евлоев, непобежденный боец, выступающий в полулегком весе. Поэтому уже сейчас нужно ознакомиться с его биографией.
Читать дальше