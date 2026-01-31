«Цифры и пояса говорят сами за себя. Мы здесь, чтобы забрать все». Хабиб ответил на критику в адрес своей команды

В число учеников Нурмагомедова входят Ислам Махачев, Умар и Усман Нурмагомедовы, Тагир Уланбеков и другие бойцы.
"Мне плевать, что говорят люди. Хорошо, если им нравится наша команда. Но если не нравится, то я переживать не буду. Ведь цифры, пояса и позиции в рейтингах говорят сами за себя. Я не обязан менять чье-то мнение.
Есть соревнования, есть много разных команд и бойцов. Люди сами выбирают, кого им поддерживать. Именно поэтому мне и нравится этот спорт. Но мы здесь, чтобы забрать все", — сказал Нурмагомедов.
