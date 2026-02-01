Шавкат Рахмонов сделал откровенное заявление и огорчил фанатов

«Путь бойца никогда не был лёгким. Жизнь не даёт нам испытаний, с которыми мы не могли бы справиться. Каждая мечта требует жертв, и иногда эта цена — твоё здоровье.



Сегодня я должен быть честен: из-за продолжающихся травм мне сделали ещё одну операцию, и потребуется время для полного восстановления. В результате моё возвращение в октагон будет отложено.



Принять это нелегко, но я искренне верю, что каждое препятствие — часть большого плана. Я вернусь сильнее, умнее и голоднее, чем когда-либо.



Моя цель всё ещё жива. Чемпионский пояс UFC всё ещё должен приехать в Казахстан.



Спасибо всем, кто поддерживает меня в любой ситуации. Это не конец пути, а важная глава в нём», — написал он в соцсетях.