Хабиб — об Усмане: «За последний год он сильно вырос. Считаю, что он уже на уровне топов легкого веса UFC»

Хабиб считает, что Усман Нурмагомедов уже достиг уровня Армана Царукяна и Илии Топурии.

Календарь боев MMA и все о бойцах

"Конкурентен был бы Усман против Топурии и Царукяна в UFC? У меня есть мнение на этот счет. Думаю, что неэтично говорить о UFC, когда Усман выступает в PFL.

За последний год Усман сильно вырос. Я сам с ним борюсь и работаю лично. Считаю, что он уже на уровне [Илии и Армана]. Как минимум. Год назад я бы сказал, что еще нужно подождать, но теперь он уже на этом уровне. Время покажет", — сказал Хабиб.

Напомним, 7 февраля чемпион легкого дивизиона PFL Усман Нурмагомедов подерется c Алфи Дэвисом.

«Простите меня. Я буду хорошим мальчиком». Как же Царукян грызется за титульник UFC.

PFL Dubai: Нурмагомедов против Дэвиса, Мусаев подерется с Курамагомедовым и другие бои.

Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.
