13-летний сын Камила Гаджиева сыграл за Fight Nights в воротах в новом турнире НаПике

Гаджи вышел в ворота во время МедиаПика, но почти сразу пропустил после навеса.
Также Гаджи вышел на замену, когда президент ФК «10» Азамат Мусагалиев активировал бустер. Мусагалиев забил Гаджиеву «бургер» (удар по трем мячам в стопке).
Гаджи Ракета — самый молодой автор гола в WINLINE Медиалиге. Гаджиев забил гол в ворота «БроукБойз» в МФЛ-4, когда ему было 10 лет.
НаПике — российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по особым правилам. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6.
Также можно использовать карточки с бонусами: пенальти президента, реверсивный пенальти, футбольный керлинг и другие.