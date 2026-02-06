Даниэль Кормье: «Хабиб — величайший боец всех времен. Непобежденный, абсолютный чемпион»

"Хабиб Нурмагомедов. Непобежденный, абсолютный чемпион. Выиграл у Конора Макгрегора в самом большом бою всех времен. Они продали два с половиной миллиона платных трансляций. Это поразительное число PPV.
Больше продал только один бой — Флойд Мейвезер против Мэнни Пакьяо. Величайший боец всех времен, по моему мнению, — это Хабиб", — сказал Кормье.
В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре-2020, когда выиграл у Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Его рекорд в смешанных единоборствах — 29−0.
В июле 2022 года Нурмагомедов был официально введен в Зал славы UFC.
