Рублев сыграл в падел с Нурмагомедовым и Махачевым

Следующим турниром Рублева станет пятисотник в Дохе, где в прошлом году он взял титул.
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.Читать дальше