Махачев о единственном поражении в карьере: «Без него я бы не стал чемпионом UFC»

Чемпион UFC Ислам Махачев рассказал, что его единственное поражение в карьере помогло добиться чемпионского титула.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

«Я чувствовал, что могу драться с кем угодно — никто не сможет меня остановить. Возможно, в тот момент Бог показал мне: “Ты не лучший, ты только начинаешь”. Но тогда я думал: я тренируюсь с Хабибом и всеми чемпионами в АКА — никто не сможет меня остановить. Я думал, что соперник уже старый, если я устану, то он устанет еще больше. У меня не было плана, я просто хотел давить на него и измотать.

После этого поражения я стал совершенно другим бойцом. Сейчас я умнее. Может быть — кто знает, только Бог знает — если бы я тогда не проиграл, я бы никогда не стал чемпионом», — сказал Махачев в интервью Arena Fight TV.

Единственное поражение Махачев потерпел 3 октября 2015 года на турнире UFC 192. Он уступил бразильцу Адриано Мартинсу нокаутом в первом раунде.

В ноябре 2025 года Махачев единогласным решением судей победил австралийца в полусреднем весе на турнире UFC 322 и стал первым из России двойным чемпионом промоушена.

