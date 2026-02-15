Махачев о единственном поражении в карьере: «Без него я бы не стал чемпионом UFC»

«Я чувствовал, что могу драться с кем угодно — никто не сможет меня остановить. Возможно, в тот момент Бог показал мне: “Ты не лучший, ты только начинаешь”. Но тогда я думал: я тренируюсь с Хабибом и всеми чемпионами в АКА — никто не сможет меня остановить. Я думал, что соперник уже старый, если я устану, то он устанет еще больше. У меня не было плана, я просто хотел давить на него и измотать.



После этого поражения я стал совершенно другим бойцом. Сейчас я умнее. Может быть — кто знает, только Бог знает — если бы я тогда не проиграл, я бы никогда не стал чемпионом», — сказал Махачев в интервью Arena Fight TV.